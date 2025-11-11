Ministro de Defensa plantea reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y una nueva doctrina militar

Luego del acto de reconocimiento oficial de las Fuerzas Armadas a su mando, realizado en el Colegio Militar del Ejército en la ciudad de La Paz, el ministro de Defensa, Raúl Salinas, anunció la necesidad de reformar la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) y avanzar en la construcción de una doctrina propia, moderna y soberana, que responda a los más altos intereses de la nación.

Durante la ceremonia, la autoridad recibió la máxima condecoración militar “coronel Eduardo Abaroa en el grado Gran Cruz de la Orden”, distinción que simboliza el respaldo institucional a su liderazgo.

En su intervención, el ministro Salinas destacó el mandato del presidente constitucional Rodrigo Paz Pereira, quien pidió a las Fuerzas Armadas asumir un rol activo en la defensa de la economía nacional, fortaleciendo el control fronterizo para evitar la salida ilegal de combustibles como la gasolina y el diésel, productos importados con esfuerzo por el Estado.

“Las acciones de la entidad castrense deben estar orientadas a la consolidación del Estado, con independencia plena en lo académico, educativo, científico y tecnológico, que nos permitan avanzar hacia un Ejército, una Armada y una Fuerza Aérea más modernas, actualizadas, fortalecidas y adaptadas a las nuevas tareas de las amenazas emergentes”, afirmó Salinas.

La autoridad recordó que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, vigente desde 1992, requiere una actualización profunda que refleje las transformaciones del país y los nuevos desafíos del siglo XXI. En ese marco, propuso el desarrollo de una doctrina militar nacional, basada en valores democráticos, disciplina institucional y lealtad a la Constitución.

Salinas subrayó que la recuperación de la institucionalidad y la reafirmación de la identidad militar son esenciales para consolidar unas Fuerzas Armadas plenamente subordinadas al poder civil y al servicio del pueblo.

Con información de ABI.

