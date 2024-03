Pando, Bolivia

Se trata del relato del joven que recibió un disparo por su padre, quien lo habría confundido en medio del monte, y al creerlo muerto, el progenitor decidió quitarse la vida con la misma arma, sin embargo, su hijo había resultado herido y fue testigo de la muerte de su padre.

Uno de los hermanos de la víctima, contó lo sucedido, ambos, habían salido de cacería durante la madrugada del lunes, y ante la falta de visibilidad, puesto que el hijo se había quedado sin la luz de una linterna, su padre cargó su escopeta y le disparó.

“Mi hermano estaba sin linterna y entonces el escuchó que preparó el arma, y le tiró con una escopeta calibre 20 y el cayó al suelo, mi hermano gritaba y decía: ‘papá me dio’, y mi padre se vino y cuando le vio en que estaba sangrando decía: ‘le di a mi hijo, le di a mi hijo; que hago; yo me voy a matear’, y mi hermano le dijo, no lo haga, piense en mi madre y mis hermanos, y cuando mi hermano se estaba durmiendo fue que escucho el escopetazo con el que mi padre se quitó la vida”, relata a Red Uno, un miembro de la familia.