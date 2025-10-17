TEMAS DE HOY:
Atraco millonario avasallamiento de tierras YPFB

29ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Mira las imágenes más impactantes que dejó la granizada de este jueves en Tarija

Una inesperada e intensa lluvia y granizo sorprendió a los tarijeños, dejando un rastro de daños significativos en varias zonas de la capital chapaca.

Red Uno de Bolivia

16/10/2025 20:42

Mira las imágenes más impactantes que dejó la granizada de este jueves en Tarija
Tarija, Bolivia

Escuchar esta nota

Imágenes impactantes dejó la intensa granizada que azotó Tarija la tarde de este jueves 16 de octubre.

Una inesperada e intensa lluvia y granizo sorprendió a los tarijeños, dejando un rastro de daños significativos en varias zonas de la capital chapaca.

Las postales de la jornada muestran calles completamente anegadas, viviendas inundadas y el colapso de infraestructuras como tinglados caídos. La Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía ha recibido múltiples reportes de emergencia.

En varias zonas la acumulación de enormes bloques de granizo bloqueó las bocas de tormenta, impidiendo el drenaje del agua y causando serias inundaciones. El municipio tuvo que intervenir con tractores para despejar las calles. El alcalde Johnny Torres Terzo confirmó los daños en varias unidades educativas y viviendas con techos afectados, indicando que más de 200 personas han sido desplegadas para atender las emergencias y mitigar los efectos de este inusual fenómeno climático, según reportan medios locales.

Desliza para ver la magnitud de la granizada que cubrió Tarija:

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD