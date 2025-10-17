Mira las imágenes más impactantes que dejó la granizada de este jueves en Tarija

Imágenes impactantes dejó la intensa granizada que azotó Tarija la tarde de este jueves 16 de octubre.

Una inesperada e intensa lluvia y granizo sorprendió a los tarijeños, dejando un rastro de daños significativos en varias zonas de la capital chapaca.

Las postales de la jornada muestran calles completamente anegadas, viviendas inundadas y el colapso de infraestructuras como tinglados caídos. La Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía ha recibido múltiples reportes de emergencia.

En varias zonas la acumulación de enormes bloques de granizo bloqueó las bocas de tormenta, impidiendo el drenaje del agua y causando serias inundaciones. El municipio tuvo que intervenir con tractores para despejar las calles. El alcalde Johnny Torres Terzo confirmó los daños en varias unidades educativas y viviendas con techos afectados, indicando que más de 200 personas han sido desplegadas para atender las emergencias y mitigar los efectos de este inusual fenómeno climático, según reportan medios locales.

Desliza para ver la magnitud de la granizada que cubrió Tarija:

