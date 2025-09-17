“Parecía un huevo”: vecinos sorprendidos por la fuerte granizada en Tarija

Una intensa granizada sorprendió la tarde de este miércoles a la ciudad de Tarija, causando asombro entre la población por el inusual tamaño de los granizos, comparados con el de un huevo.

El fenómeno climático estuvo acompañado de una lluvia torrencial que provocó daños en viviendas, vehículos y áreas verdes.

Entre las zonas más golpeadas se encuentran La Pampa, Senac, El Tejar, San Antonio y Narciso Campero, donde vecinos reportaron acumulación de hielo, techos perforados y calles anegadas.

Las autoridades de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) aún no emitieron un balance oficial, pero adelantaron que trabajan en la evaluación de los daños para coordinar asistencia a las familias afectadas.

