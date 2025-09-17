TEMAS DE HOY:
Accidentes en Cochabamba San Ignacio de Velasco Robo frustrado

28ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

“Parecía un huevo”: vecinos sorprendidos por la fuerte granizada en Tarija

La tormenta afectó a barrios como La Pampa, El Tejar y San Antonio. Autoridades preparan un informe sobre los daños.

Jhovana Cahuasa

17/09/2025 19:04

Foto: Red Uno
Tarija

Escuchar esta nota

Una intensa granizada sorprendió la tarde de este miércoles a la ciudad de Tarija, causando asombro entre la población por el inusual tamaño de los granizos, comparados con el de un huevo.

El fenómeno climático estuvo acompañado de una lluvia torrencial que provocó daños en viviendas, vehículos y áreas verdes.

Entre las zonas más golpeadas se encuentran La Pampa, Senac, El Tejar, San Antonio y Narciso Campero, donde vecinos reportaron acumulación de hielo, techos perforados y calles anegadas.

Las autoridades de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) aún no emitieron un balance oficial, pero adelantaron que trabajan en la evaluación de los daños para coordinar asistencia a las familias afectadas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD