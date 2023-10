Bolivia

A pocas horas de realizarse el Cabildo convocado por el Pacto de Unidad, afín al Gobierno de Luis Arce, en la ciudad de El Alto para este martes 17 de octubre, hoy se instalaron puntos de bloqueo en la carretera entre Cochabamba y Santa Cruz.

Uno de ellos está en la población de Entre Ríos, donde los pobladores demandan la conclusión de las obras en la doble vía Shinahota-Villa Tunari ejecutada por el gobierno. Así, colocaron escombros y ramas, generando que decenas de buses de transporte interdepartamental, camiones de carga pesada y vehículos particulares quedaran varados en el lugar. Incluso hubo amague de enfrentamientos entre los pasajeros y los movilizados.

Todo esto cuando decenas de personas están viajando desde Santa Cruz y Cochabamba para asistir al cabildo, donde se anuncia que habrá importantes determinaciones sobre el futuro del MAS-IPSP.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, brindó una conferencia de prensa este lunes por la tarde asegurando que los bloqueos son provocados por Evo Morales para que no se realice el cabildo.

Además, indicó que hay cuatro bloqueos registrados en la zona y se registraron hechos de violencia, ya que se apedrearon a los buses donde estaban las personas viajando a La Paz.

Asimismo, acusó a autoridades y alcaldes de la zona de ser "cómplices" de los bloqueos.

También denunció que se alista un bloqueo en Senkata (El Alto) con el mismo fin de "no dejar pasar a los que vienen al cabildo".

"Pedirles a las personas afines a Evo que no se dejen llevar por la ira o por quienes no quieren que avance nuestro partido político, no quieren ver crecer a Bolivia. No sean como los golpistas, que a plan de bloqueo y paro, dieron golpe de estado", complementó.