Muerte durante cirugía estética: El trágico final de un regalo de cumpleaños

Una mujer brasileña de 28 años, Marilha Menezes Antunes, falleció durante una liposucción que recibió como regalo de cumpleaños. La trágica muerte, ocurrida en una clínica privada de Río de Janeiro, levantó serias acusaciones de negligencia por parte de su familia.

Marilha, quien era madre de un niño de seis años, murió a causa de un paro cardiorrespiratorio mientras le realizaban una liposucción con injerto de grasa en los glúteos. Su familia afirma que la clínica carecía del equipo de emergencia necesario y que el personal tardó en solicitar ayuda médica externa.

La versión de la familia: "La llevé para cumplir un sueño y murió"

Según Carolina Menezes, hermana de la víctima, Marilha se había sometido a todas las pruebas de salud necesarias antes del procedimiento y se encontraba en buen estado, según publica el portal TN con información G1.

El costo de la cirugía fue de aproximadamente 900 dólares. A pesar de los esfuerzos de reanimación, que, según Carolina, se extendieron por 90 minutos, Marilha no sobrevivió. "Mi hermana era la vida. La llevé para cumplir un sueño y murió", lamentó la hermana, quien también asegura que tuvo que llamar a emergencias y a la policía porque el médico no les daba una explicación clara de lo sucedido.

La policía local registró el caso y fue remitido a la Dirección de Defensa del Consumidor, que ahora investiga las circunstancias de la muerte. Un informe preliminar del Instituto Médico Forense señala que la causa de la muerte de la joven fue una "fuerza contundente" y una hemorragia interna.

Lo que dice la clínica

En un comunicado, la clínica lamentó lo ocurrido y se defendió de las acusaciones. Explicó que operan bajo un modelo de "One Day Clinic", que solo proporciona la infraestructura para que equipos médicos externos realicen procedimientos.

La clínica aseguró que sus quirófanos están equipados con todo lo necesario para emergencias cardiovasculares y respiratorias, incluyendo desfibriladores y carros de paro. Además, afirmaron que las maniobras de reanimación se iniciaron de inmediato, siguiendo los protocolos internacionales. La clínica se ha comprometido a colaborar con las autoridades para esclarecer el caso.

El Consejo Médico Regional de Río, junto con agentes de Defensa del Consumidor y Vigilancia de la Salud, ya han iniciado una inspección en las instalaciones de la clínica como parte de la investigación en curso.

