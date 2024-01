“Necesito ver a los niños”; Padres acuden al Hogar investigado por presunta violación

Santa Cruz, Bolivia

Tras haberse destapado presuntos hechos de abuso sexual y físico al interior de un Hogar de Niños en Santa Cruz, familiares de los menores que permanecen al interior del centro llegaron para poder conocer el estado de los mismos.

“Yo necesito ver a los niños, necesito verlos y saber que pasó, no está nadie, no está el Fray no hay la secretaria”, dice una de las abuelitas que intentó visitar a su nieto.