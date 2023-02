Niño de 4 años está intubado por una picadura de alacrán

Santa Cruz

La familia del niño de 4 años que fue mordido por un alacrán, clama por ayuda, ya que, tras ser internado este sábado en horas de la noche, habrían indicado que no existe antídoto en el país, que se le pueda proporcionar al menor, con el fin de contrarrestar la picadura, ya que además sufre cardiopatía.

El menor había llegado de emergencia al Hospital del Niño de la ciudad de Santa Cruz, para ser atendido, ya que el fin de semana habría sido picado por un alacrán, la familia está desesperada recorren los pasillos del nosocomio pidiendo ayuda.

“Le picó un alacrán anoche, a las 08:00 horas, él tiene una cardiopatía congénita, tiene una cirugía del corazón y con esto se me ha complicado. En el hospital me dicen que no me pueden dar la receta ni inyección”, manifestó en medio de lágrimas de desesperación la madre del menor, María Fernanda Padilla.