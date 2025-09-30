Niño de 9 años amenazó con estilete a sus compañeros en Cochabamba

Un grave incidente ocurrió en una unidad educativa céntrica de Cochabamba, donde un niño de 9 años, alumno de cuarto de primaria, habría amenazado con un estilete a sus compañeros de curso. La denuncia llegó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que ya inició la investigación correspondiente.

“Sí, hoy en horas de la mañana la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Adela Zamudio toma conocimiento acerca de un hecho de un niño de 9 años de edad, de cuarto de primaria, que al parecer estaría amenazando a sus compañeritos de curso”, explicó Edwin Pérez, responsable de la Defensoría.

Según Pérez, diez padres de familia denunciaron el hecho, pero solo cuatro permitieron que se realicen las valoraciones y se tomen las declaraciones de los niños presuntamente afectados. “Se está llevando a cabo todo aquello en esta defensoría, y la jefatura asumirá la entrevista correspondiente para verificar lo ocurrido con el presunto agresor. El equipo se dirigirá mañana a la unidad educativa para conversar con el niño y citaremos también a los padres, entendiendo que esto no es nada normal”, agregó.

El menor será sometido a evaluación psicológica y recibirá acompañamiento terapéutico, en un esfuerzo por atender de manera integral tanto a la víctima como al agresor, garantizando la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes.

Mira la programación en Red Uno Play