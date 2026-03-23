"No más uso político del mar": Paz propone un giro en la causa marítima

Durante el acto conmemorativo del Día del Mar, el presidente Rodrigo Paz afirmó que Bolivia mantiene una vocación marítima y oceánica, y planteó la necesidad de proyectar al país hacia una integración con los océanos Pacífico y Atlántico.

En su discurso, el mandatario llamó a los bolivianos a asumir esta fecha como una oportunidad para reafirmar la identidad nacional, pero también para mirar hacia el futuro más allá del conflicto histórico.

“Bolivia tiene una vocación marítima y una vocación oceánica. Nació con una visión de los dos mares, el Atlántico y el Pacífico, y así debemos proyectarnos en función de nuestras decisiones”, sostuvo.

En esa línea, destacó las potencialidades del país en materia de integración bioceánica, señalando que Bolivia cuenta con vínculos estratégicos con cinco países fronterizos que pueden impulsar su desarrollo.

No obstante, Paz también cuestionó el uso político de la causa marítima por parte de anteriores gobiernos y pidió dejar atrás ese enfoque.

“Se ha utilizado el tema del mar para enclaustrar mentalmente a los bolivianos. No podemos permitir que se siga usando la causa marítima con fines políticos”, afirmó.

Asimismo, hizo referencia a procesos internacionales como el caso marítimo ante Corte Internacional de Justicia y el diferendo por el Silala, señalando que decisiones pasadas deberán ser explicadas por exautoridades.

“El juicio en La Haya, que el expresidente Evo Morales tendrá que explicar porque trató a Bolivia de esa manera, o el juicio del Silala, que también el expresidente Arce, por un uso político cerraron las puertas para poder generar un nuevo tiempo del dialogo, esto tendrán que explicar porque nos hicieron daño por hacer política, no por salvar a la patria”, apuntó.

El mandatario destacó que la reivindicación marítima es irrenunciable, que no se olvidará porque esa es la fuerza que motivará a cuidar la patria.

“Lo que pasó en el Pacífico no se repite en Bolivia, lo que pasó en el Pacífico fue abandonar a la patria, fue abandonar a Bolivia”, concluyó.

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