“Nos atacaron”, dijo la asambleísta Paola Aguirre quien resultó herida en la marcha

Santa Cruz

La asambleísta de Creemos Paola Aguirre, denunció este sábado que la marcha pacífica en apoyo al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue atacada por efectivos policiales, bajo ‘instrucción’ del Gobierno.

“Estábamos encabezando esta marcha pacífica que salió desde la gobernación, hemos cruzado todo con absoluta tranquilidad, hecho que demuestra que no había vandalismo, no teníamos armas, no teníamos nada más que nuestros ideales y nuestros deseos de que el gobernador retorne a Santa Cruz”, manifestó Aguirre.