"Operativo en Chimoré": Primer arrestado en el caso del secuestro en Yapacaní

El 11 de mayo se conoció el caso de un secuestro en Yapacaní, un hombre identificado como Hernán Siancas Guzmán habría llevado contra su voluntad el pasado 8 de mayo. El caso fue conocido a través de redes sociales.

Luego de conocer este hecho el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, declaró a los medios que un grupo de uniformados fue desplazado hasta Yapacaní, para realizar la investigación correspondiente.

Este viernes 12 de mayo desde la madrugada se realizó un operativo de búsqueda y rescate de la persona secuestrada, a la cabeza de la Policía y Grupos de Inteligencia, que se trasladaron hasta el municipio de Chimoré.

Como el resultado de este operativo se tiene al primer arrestado por el caso de secuestro, en el lugar se realizó un allanamiento en las viviendas. Los secuestradores pidieron una suma más de un millón de bolivianos por el rescate de Hernán, al momento se desconocen las causas por la que Hernán fue raptado.

Datos oficiales indican que Hernán Siancas Guzmán de 43 años, tiene antecedentes penales por narcotráfico, por lo tanto no se descarta que este secuestro esté relacionado con el narcotráfico.

Un fuerte contingente policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), el Grupo CEIP y el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), para dar con el paradero de Siancas Guzmán. A su llegada al Trópico de Cochabamba, pasando la zona de Chimoré.

Se allanó una vivienda, personal policial acordonó el lugar, buscando a la persona secuestrada, quien fue llevado contra su voluntad durante la madrugada del pasado 8 de mayo.

Secuestradores enviaron una foto

Los hombres que raptaron a Hernán S. G. lo hicieron armados, la familia recibió una fotografía de los captores, donde se observa a la víctima amarrada a un árbol y con un arma de fuego que le apunta a la cabeza. Los captores dieron un plazo fatal de 48 horas para entregar el rescate.

Los secuestradores enviaron un audio de Hernán, donde pide ayuda y ruega por su vida. "Le debo dar a este señor plata. ¡Por favor! ¡Ayúdame! Tengo hasta el viernes para cancelar", se escucha.

"Nos dijo que tenemos 48 horas para conseguir ese dinero, si no consigue el dinero mandarán lo mandarán a su casa todo picado su cuerpo (...) Me mandan fotos de él, secuestrado y amarrado a un árbol, videos. Me exigen que consiga el dinero. Dicen que el debe un dinero, yo no sé en que líos se habrá metido, yo me separé de él hace cuatro años atrás. Quiero pedir protección para mis hijos, porque me dicen que si él no paga, irán por nuestros hijos, la tenemos ubicada a usted me dijeron ", declaró la exesposa