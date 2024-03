La Paz, Bolivia

Roberto Ali, es el padre biológico de Yerson, el pequeño niño de cuatro años que fue asesinado por su propia madre y su padrastro, quienes enterraron su cuerpo y confesaron el crimen después de un año; él pide justicia y denuncia que es amedrentado por la familia del hombre que le quitó la vida a su hijo.

“Pido justicia por mi hijo, yo como papá me están amenazando su familia, no me están dejando en paz, yo quiero seguridad y protección y también quiero q se apruebe esto para que estas personas vayan a la cárcel por 30 años”, señalo el padre del pequeño asesinado.