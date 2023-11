"¡Papá te voy a salvar!": Las últimas palabras de un hijo, antes de perder la vida

Oruro, Bolivia

Tras el fallecimiento de tres funcionarios municipales y el hijo del portero en una estación de bombeo el Sindicato de Avance de Obra y la denuncia por falta de equipamiento el caso es investigado por homicidio culposo, las cuatro personas perdieron la vida el pasado lunes 20 de noviembre en horas de la tarde.

El ejecutivo del Sindicato, Boris Zárate, señaló que los trabajadores no contarían con mascarillas de seguridad para realizar los trabajos, siendo afectados por los gases tóxicos, esta situación se encuentra en investigación.

"Las mascarillas que nos han dado son para el polvo, no son para gases, hemos tenido las observaciones en su momento, pero nos decían que se había hecho el pedido, esto nomás al año siguiente. Hemos hecho las gestiones necesarias para que se nos dote la seguridad industrial que corresponde, no sólo al sector del drenaje urbano (...) Pero nos ponen piedras en el camino y no dan largas, nos entregan lo requerido a fin de año" , remarcó el Ejecutivo del Sindicato de Avance de Obras, Boris Zarate.

Entre lágrimas la madre del joven de 23 años, Benjamín Mejía Vargas, quien perdió la vida tras salvar a su padre de la estación bombeo, cursaba su tercer año de la carrera de Ingeniería Electromecánica le faltaba sólo dos años para terminar su carrera. Ahora su madre pide ayuda, lamenta la pérdida de su hijo.

"Mi esposo estaba botando basura, cuando mi hijo gritó 'el papá se está ahogando', varias personas entraron tratando de salvar a mi esposo. Entonces mi hijo gritó 'papá te voy a salvar', entró y logró sacarlo, pero perdió la vida (...) Él era todo para mí, pido ayuda a las autoridades, me dicen que mi hijo no es trabajador y no me dicen nada. En lugar que mi esposo murió mi hijo", indicó en medio de lágrimas la madre Benjamín.