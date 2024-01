Pasajeros denuncian precios elevados en los vuelos solidarios de BOA

Cargando...

La Paz, Bolivia

El Gobierno autorizó la implementación de vuelos solidarios en la aerolínea estatal BOA, debido a la necesidad de algunos ciudadanos de llegar a sus destinos por razones de salud o compromisos ineludibles. Sin embargo, la Red Uno de Bolivia evidenció que muchos pasajeros no logran obtener un boleto que les permita retornar o movilizarse hacia sus destinos.

En un sondeo realizado en el aeropuerto internacional de El Alto, algunos pasajeros expresaron su molestia porque el costo del pasaje, en lugar de ser más económico, se incrementó.

Un pasajero entrevistado afirmó que, al no conseguir un boleto en BOA, tuvo que adquirir en otra aerolínea, y además, evidenció el incremento del costo del pasaje. "Día que actualizaba la página, subía y subía, he venido a comprar acá (aeropuerto de El Alto) y no había", dijo.

Otro pasajero señaló que los hicieron registrarse en una lista de espera y les dijeron que esperen para ver si logran embarcarlos en los vuelos solidarios.

Cargando...

Algunos viajeros indicaron que la aerolínea les ha informado que el concepto solidario no implica que los precios de los pasajes bajen, simplemente que les garantiza que se trasladen sin mayores inconvenientes.

“Se están haciendo la burla de nosotros”, dijo una pasajera, quien relató que en la página web hubo una transmisión al vivo donde dieron a conocer un precio de Bs 332, pero cuando intentó comprar el pasaje, ya era otro, incluso borraron el video de su plataforma digital.

Asimismo, se pudo observar que los pasajeros que no consiguieron boletos en los vuelos solidarios, tuvieron que buscar pasajes en otras aerolíneas privadas, pero igual los precios están altos. Por lo pronto, se encuentran en el aeropuerto esperando poder retornar a sus destinos.



Estas son las tarifas solidarias anunciadas por autoridades

• Cochabamba (CBB) - Santa Cruz de la Sierra (VVI): desde 217,00 Bs

Cargando...

• Santa Cruz de la Sierra (VVI) - Cochabamba (CBB): desde 217,00 Bs

• Santa Cruz de la Sierra (VVI) - La Paz (LPB): Disponibles desde 358,00 Bs.

• La Paz (LPB) - Santa Cruz de la Sierra (VVI): Disponibles desde 358,00 Bs.