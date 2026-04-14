El presidente Rodrigo Paz promulgó este martes la ley que autoriza un crédito de 65 millones de dólares para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, que beneficiará a 11 distritos de la ciudad de Tarija.

La norma, previamente aprobada en la Cámara de Diputados, contempla un financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Durante el acto, el mandatario destacó la relevancia de esta obra, señalando que se trata de un proyecto largamente esperado en la región.

“En Tarija se ha peleado años por esta obra que será beneficiosa para la salud, el futuro y el desarrollo de la ciudad y del departamento. La aprobación de la planta de tratamiento debe ser la inversión más importante en los últimos 100 años en la ciudad”, afirmó.

Por otra parte, el jefe de Estado adelantó que próximamente se impulsarán nuevas iniciativas legislativas en áreas estratégicas como minería e hidrocarburos, además de otros proyectos que serán analizados antes de su aprobación y promulgación.

El acto se desarrolló en el marco de la 93ª Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, que se trasladó a Tarija por los actos conmemorativos de los 209 años de la Batalla de La Tablada.

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