Policial

Pena máxima: 30 años de cárcel para hombre que asesinó de una puñalada en el corazón a Adolfo en Montero

El caso no concluye aún, ya que se continúa con la segunda audiencia contra Wendy, mujer de la víctima y presunta amante del agresor, quien fue imputada por complicidad en el hecho.

Charles Muñoz Flores

06/10/2025 11:29

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Justicia dictó este lunes la pena máxima de 30 años de prisión para un hombre que asesinó de una puñalada en el corazón a Adolfo Raldes, de 43 años, en el municipio de Montero. La sentencia se determinó sin derecho a indulto tras un juicio de procedimiento abreviado.

La audiencia se llevó a cabo en la Felcc del Norte Integrado de Montero, donde la autoridad jurisdiccional confirmó la condena por asesinato.

El caso no concluye aún, ya que se continúa con la segunda audiencia contra Wendy, mujer de la víctima, quien fue imputada por complicidad en el hecho.

Mientras tanto, familiares de Raldes mantienen una vigilia en las afueras de la Felcc, exigiendo justicia y la aplicación de la pena máxima a todos los responsables del crimen.

 

 

 

