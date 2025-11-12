TEMAS DE HOY:
Comunidad

Perú plagia al personaje del Pepino paceño y lo presenta como figura de su carnaval

El Observatorio Boliviano de Defensa y Difusión del Folklore denunció un nuevo intento de apropiación cultural por parte de Puno, Perú, al incluir al icónico personaje del Carnaval Paceño en sus festividades.

Jhovana Cahuasa

11/11/2025 21:22

Foto: Redes Sociales.
La Paz

El Pepino paceño, símbolo de alegría y desenfreno del Carnaval de La Paz, se convirtió en el centro de una nueva polémica internacional luego de que imágenes difundidas en redes sociales mostraran que el personaje fue presentado como parte del Carnaval de Puno, Perú.

La denuncia fue realizada por Napoleón Gómez, presidente del Observatorio Boliviano de Defensa y Difusión del Folklore (Obdefo), quien afirmó que se trata de un nuevo intento de apropiación cultural por parte del vecino país.

“Es un macabro complot sobre la cultura boliviana, porque primero hicieron declarar a Puno como capital folklórica con danzas bolivianas”, expresó Gómez.

El representante del Obdefo fue enfático al rechazar la apropiación del personaje.

“Rechazamos categóricamente, como organización boliviana de defensa del folklore que venimos trabajando 21 años en la promoción y difusión del folklore a nivel mundial, esta apropiación del Pepino, un personaje que caracteriza a los paceños. En cada carnaval este personaje es alegre, pintoresco; inclusive existe una ley municipal del año 2015 que lo declara oficialmente como personaje paceño”, sostuvo.

El hecho generó indignación entre diversos sectores culturales del país, que exigieron una respuesta firme del Gobierno boliviano y una protesta formal ante las autoridades peruanas.

“Es momento de que las nuevas autoridades culturales se pronuncien sobre este atropello a la identidad boliviana”, puntualizó Gómez, quien además advirtió con posibles movilizaciones en defensa del patrimonio cultural nacional.

 

