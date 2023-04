“Pido perdón por el hecho que ha pasado”, micrero sentenciado a 3 años de cárcel por biocidio

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

“Que me disculpen, le pido perdón por el hecho que ha pasado y espero que a otros no les pase lo mismo que me pasó a mí”, dijo el hombre, al salir de su audiencia.

Luego de su audiencia de proceso abreviado y mostrando arrepentimiento, Cándido Camacho, chofer de la línea 25 que el pasado lunes 10 de abril, arrolló y mató a un perrito en zona de La Cuchilla, en Santa Cruz, fue sentenciado a 3 años de cárcel la mañana de este miércoles 12, por el delito de biocidio. Con esta sentencia ya suman a 3 los condenados en todo el territorio nacional por este delito.

Micrero de la línea 25, en Santa Cruz, acabó con la vida de un perro el pasado 10 de abril.

No obstante, por el quantum de la pena y su avanzada edad, no irá a la cárcel de Palmasola. Recordemos que, el hombre renunció a su juicio oral para someterse a un juicio abreviado por el delito de biocidio.

Cándido es la tercera persona en ser condenada en la justicia boliviana, el pasado 31 de marzo, Ronny Mendoza, de 26 años, quien mató a Toffy (perrito de raza cocker) a pedradas el pasado 29 de agosto del 2022 en el departamento cruceño fue sentenciado una pena de 3 años y seis meses. La condena está siendo cumplida en el penal de Palmasola. Es el primer fallo por biocidio en Santa Cruz.

Toffi murió tras ser apedreado en la acera de la casa donde vivía.

El can que murió por golpes de machete y el acusado de biocidio. / ARCHIVO Opinión

Posteriormente, el 6 de abril, y luego de más de un año, Daniel R. A., sujeto que mató a machetazos a Koki, en diciembre del 2021, fue condenado a cuatro años de privación de libertad en la cárcel de El Abra.