“Pildorean” a un hombre en la zona sur de Cochabamba para robarle su motocicleta

Un nuevo caso de robo bajo la modalidad del “pildoreo” se registró en la zona sur de la ciudad de Cochabamba. Un hombre, que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, fue interceptado por otras personas quienes, tras ganarse su confianza, utilizaron sustancias controladas para dormirlo y sustraerle su motocicleta.

El "modus operandi"

Según el reporte policial, la víctima se encontraba departiendo cuando las personas sospechosas se le acercaron para invitarle un trago. Tras ingerir la bebida, el propietario del vehículo perdió el conocimiento de manera inmediata, situación que fue aprovechada por las delincuentes para huir con el motorizado.

El director de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), Aldrin Cordero, informó que tras recibir la denuncia se activaron los mecanismos de búsqueda, logrando resultados positivos en las últimas horas.

"Se ha logrado la recuperación de una motocicleta que fue sustraída en circunstancias en las que el dueño compartía bebidas alcohólicas. La persona que lo acompañaba utilizó elementos somníferos para dejarlo en estado de indefensión", explicó Cordero.

Recomendaciones de Diprove

Ante el incremento de este tipo de delitos, donde se utilizan fármacos para neutralizar a las víctimas, el jefe policial instó a la población a mantener el estado de alerta, especialmente al encontrarse con personas desconocidas.

Precaución: Evitar el consumo de bebidas con terceros en la vía pública.

Cuidado del patrimonio: No descuidar las llaves ni la seguridad de los motorizados en entornos sociales informales.

Denuncia oportuna: La rapidez en el reporte a Diprove facilitó en este caso la ubicación del vehículo en la zona sur.

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