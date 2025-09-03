Policía Boliviana abatió a tiros a reo de alta peligrosidad brasileño fugado de cárcel en Beni

Un ciudadano brasileño, identificado como Marcelo Freitas da Silva, perdió la vida este martes tras un operativo policial en el departamento de Beni, luego de haberse fugado del penal de Riberalta horas antes.

Según el reporte preliminar, Freitas escapó cerca del mediodía del 2 de septiembre del Centro de Reinserción Social Productivo de Riberalta, donde cumplía detención preventiva por robo agravado. De acuerdo con la Policía, el interno logró salir por la parte posterior del recinto durante el cierre de puertas.

La fuga activó un despliegue policial inmediato en la región, ya que el brasileño era catalogado como un reo de alta peligrosidad. Tras un operativo de búsqueda, los efectivos localizaron al fugitivo en la comunidad Warnes, en el área rural beniana.

En ese punto, se produjo un intercambio de disparos entre el hombre y los uniformados. Durante el enfrentamiento, el prófugo fue alcanzado por los proyectiles y falleció en el lugar a causa de las heridas.

El cuerpo fue trasladado a la morgue, donde será sometido a una autopsia legal para determinar las causas exactas del deceso.

La Policía no descarta que Freitas haya contado con apoyo externo para concretar su fuga. Las investigaciones continúan y, hasta las primeras horas de este miércoles, las autoridades aún no habían emitido un informe oficial completo sobre el operativo.

