“Un hombre irremplazable”: Gallardo destaca el legado de Percy Fernández en la Villa Primero de Mayo

Tras el fallecimiento del exalcalde Percy Fernández, su excolaborador y exconcejal Andrés Gallardo recordó con emoción los casi 16 años que trabajaron juntos, y aseguró que su paso por la Alcaldía dejó una marca profunda en la ciudad y en la vida de miles de vecinos.

“Era un hombre único, una excelente persona y un excelente profesional”, afirmó Gallardo, desde las puertas del módulo educativo San Silvestre, obra emblemática en la Villa Primero de Mayo, una de las zonas más populares de Santa Cruz.

Gallardo subrayó que la transformación de la Villa Primero de Mayo no fue un discurso, sino un proceso concreto que incluyó la construcción de módulos educativos, guarderías, centros para adultos mayores, parques, canales de drenaje, salones velatorios y un hospital de segundo nivel.

“Cambió toda la Villa Primero de Mayo. Las obras mejoraron la calidad de vida de toda la gente”, expresó.

Una de las anécdotas que más recuerda fue la decisión de construir el hospital de segundo nivel, tomada en un momento inesperado.

“Estábamos en un desfile y me dijo: ‘Hay la posibilidad de hacer un hospital de segundo nivel, ¿te animás?’ Ahí mismo paramos el desfile para anunciarlo”, contó.

Gallardo destacó que el exalcalde siempre pensó en grande y tomaba decisiones rápidas, pero con visión social. Añadió que los vecinos de la zona “vivirán eternamente agradecidos” por su compromiso con la ciudad.

“Trabajó muchísimo por Santa Cruz y especialmente por nuestra ciudadela. Fue y será un hombre irremplazable”, sostuvo.

