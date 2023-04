Cargando...

Este miércoles 19 de abril, se conoció un hecho insólito, que ha llamado mucho la atención propios y extraños, pues denuncian el arresto “injusto” de un abogado que asumió la defensa de un ciudadano aprehendido por violencia familiar. Según los reportes, el jurista solicitó acceso al cuaderno de investigación para conocer el proceso y poder brindar una adecuada defensa a su cliente.

Sin embargo, en lugar de recibir la información requerida, tanto el letrado como su cliente fueron arrestados y llevados a las celdas de la Estación Policial Integral (EPI) N°3 del Distrito Municipal 8, en la zona del Plan Tres Mil en Santa Cruz.

“En este momento se encuentra en celdas arrestado el colega abogado defensor y su cliente por un capricho del señor Yiye David Ríos Sarabia (juez Público Mixto civil y comercial de Familia e Instrucción Penal 2 del Plan 3.000)”, señaló Rodny Callisaya Bautista, abogado del jurista arrestado.

“La audiencia fue para las 7:30, el abogado colega toma el caso recién y lo que le pide al juez es que le preste el cuadernillo de control jurisdiccional, el juez le dice no, no insista, entonces el colega vuelve a insistir porque esta dentro de su derecho fundamental para poder asumir una defensa y el juez dice, usted va quedar arrestado porque me faltó el respeto” agregó.

Asimismo, Callisaya indicó que “Por asumir una defensa arresta a abogado e inmediatamente él (juez) busca junto al asistente fiscal un abogado de oficio y lo manda con detención preventiva por 120 días al cliente en contra de su voluntad, porque él nunca aceptó que le pongan un abogado de oficio”.

Finalmente, dijo que “iniciaron una acción de libertad para que se restituya estos derechos, también hemos hecho conocer a la Unidad de Control y Fiscalización de la Magistratura”.

