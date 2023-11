“Por favor, necesitamos ayuda”: San Buenaventura clama por ayuda para sofocar el incendio

La Paz, Bolivia

Una situación critica es la que viven pobladores de San Buenaventura, quienes enfrentan un voraz incendio y que no ha podido ser controlada, el fuego ya consumió gran parte de la vegetación del lugar e incluso afectó la carretera Yucumo – Rrurrenabaque.

“Necesitamos más ayuda, necesitamos agua, que venga más gente, ahí están cerca las casas, necesitamos mas cisternas, no se está pudiendo controlar el fuego”, es el pedido de los pobladores en medio de gritos.

Muchos de los vecinos se organizaron para intentar frenar que el fuego avance hasta la región poblada e incluso los niños ayudan a la gente adulta trasladando agua en lo que pueden, y lamentan que parte de la población no se haya constituido para colaborar.

“La gente de aquí mismo de San Buenaventura no viene, los animalitos están llorando, el fuego va a llegar al pueblo, por favor pedimos ayuda del gobierno mas que todo, lloro por la naturaleza, me duele porque tengo nietos y donde van a vivir, no hay ayuda de ningún lado”, dice uno de los pobladores en medio de lágrimas.