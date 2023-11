Por segundo día, mineros paralizan La Paz

Por segundo día consecutivo, mineros auríferos cooperativistas paralizan casi por completo la ciudad de La Paz con protestas y bloqueos.

Así, desde tempranas horas de la mañana, se instalaron diferentes puntos de bloqueo en vías como la Av. Mariscal Santa Cruz, la Av. 6 de Agosto, Av. Arce, Av. 20 de octubre, calle Almirante Grau, calle Murillo, también en la zona de San Pedro. Otras avenidas cerradas al tráfico vehicular son la Sánchez Lima, Kantutani, plaza Isabel la Católica y Camacho.

El dirigente de Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), Gary Salinas, indicó que evalúan la primera jornada como "exitosa". Sin embargo, lamentó que se haya detenido a varios cooperativistas.

Aseguran que durante más de un año participaron en mesas de trabajo, que no tuvieron resultados concretos, y esta es la tercera marcha que realizan. Además, comentó que no pueden controlar a sus bases que demandaron el bloqueo de caminos a nivel nacional.