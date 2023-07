Problemas respiratorios, bronquitis y neumonía terminaron con la vida de un bebé de 7 meses en Montero

Santa Cruz, Bolivia

En Montero, se registró la muerte de un bebé de 7 meses por problemas respiratorios. El pequeño tenía bronquitis y neumonía.

El niño fue trasladado desde La Guardia a Montero, pero lamentablemente su salud no resistió. La familia denunció que cuando llegaron al hospital, no había médico pediatra que lo atienda.

"Neumonía, tenía dificultades respiratorias, ya estaba mal. Yo lo estaba llevando a hacerle atender en La Guardia porque aquí no había pediatra. Cuando llegué el doctor me dijo que había muerto. No hay pediatra para los niños, hay puro médico general. Lo traje el 4 de julio y mi hijo todavía estaba bien. No me lo atendieron nada. Murió a las 7 de la mañana, ya no se podía hacer nada", contó Elizabeth Pucho, la madre del bebé.