Bolivia

Para esta semana, se prevé que retornen las lluvias y los desborde de ríos, principalmente, en el norte del país.

En ese sentido, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió alertas roja y naranja en los departamentos de Beni, Pando y el norte de La Paz.

Así, la alerta de prioridad roja es por ascenso repentinos de nivel, que van a provocar desbordes inminentes en ríos, principalmente en Pando y, específicamente, en el río Acre.

Asimismo, se prevé que para el jueves y viernes de esta semana retornen las precipitaciones con intensidad en el norte paceño con probabilidad de desborde de los ríos Toromonas, Enatahua, Manuripi, Madre de Dios y Beni (cuenca baja). En Beni, el riesgo está en el río del mismo nombre y sus afluentes.

"Tenemos la probabilidad de que los ríos puedan desbordarse y provocar algunos incidentes no deseados. Tener mucho cuidado al caminar cerca de estos ríos, preferentemente no hacerlo. También tenemos las recomendaciones para aquellas personas que usan maquinaria pesada, labran la tierra, no realicen estas actividades cerca de los cuerpos de agua", complementó Quisbert.