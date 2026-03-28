Pueblo Yuracaré elige a su nueva asambleísta titular bajo normas y procedimientos propios

En el marco de las recientes elecciones subnacionales y bajo el cumplimiento de sus normas y procedimientos propios, el pueblo indígena Yuracaré definió su representación política. Damaris Orihuela fue electa como asambleísta titular, mientras que Mario Guzmán asumirá el rol de suplente, tras una votación realizada en la comunidad de La Soltera, perteneciente al Consejo Indígena del Río Ichilo – Yuqui.

Orihuela, quien anteriormente se desempeñaba como asambleísta suplente, atribuyó este nuevo voto de confianza al trabajo realizado en la gestión pasada junto a los diferentes consejos indígenas. "El compromiso es seguir trabajando y hacer respetar siempre las decisiones orgánicas que se toman de acuerdo a nuestros territorios", afirmó la autoridad electa.

Pilares de gestión: Salud, educación y caminos

La asambleísta detalló que su agenda de trabajo estará centrada en atender las necesidades estructurales de sus comunidades, priorizando tres áreas críticas:

Salud y Educación: Fortalecimiento de los servicios básicos para las familias indígenas. Caminos comunales: Mejora de las vías de acceso que conectan a las poblaciones más alejadas. Respeto a la autodeterminación: Garantizar que las decisiones tomadas dentro de sus organizaciones sociales sean respetadas en las instancias departamentales.

El turismo como motor económico

Uno de los puntos más destacados de su propuesta es el impulso al potencial turístico de la región. Según Orihuela, los territorios indígenas poseen una riqueza natural y cultural con "bastantes lugares atractivos" que pueden convertirse en una fuente de desarrollo sostenible para Cochabamba.

"Hay mucho potencial en los pueblos indígenas. Cuando hablamos de potencialidad, hablamos de turismo", aseguró, subrayando que este sector será clave para la reactivación económica de su comunidad y del departamento.

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