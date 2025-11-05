El presidente electo Rodrigo Paz Pereira dejó este miércoles un mensaje de unidad y esperanza a todo el país, tras recibir oficialmente su credencial como presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, en un acto solemne realizado en la Casa de la Libertad de la ciudad de Sucre.

Al concluir la ceremonia de entrega de credenciales por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Paz firmó uno de los libros de en la Casa de la Libertad destacando el simbolismo del lugar donde nació la República y el compromiso con la democracia y la libertad.

“Bolivia, tierra de hombres y mujeres libres, desde la Capital de los libres, ¡Viva la patria, cara…!”

Mas antes, el mandatario electo reafirmó que su gestión estará orientada a la unidad nacional, la reconstrucción de la confianza y el fortalecimiento de la libertad como valor esencial del país, en un momento que marca el inicio de una nueva etapa para Bolivia.

El acto en la Casa de la Libertad reunió a autoridades nacionales, representantes de los cuatro órganos del Estado, cuerpo diplomático, organizaciones sociales y sectores productivos, en una jornada que selló formalmente el cierre del proceso electoral y el comienzo del periodo de transición hacia el nuevo gobierno.

Esta la nota que dejó el presidente Paz:

Foto: Vea el mensaje que dejó Rodrigo Paz en la Casa de la Libertad (APG)

