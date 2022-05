“Quisiera que mi hijita se levante”, manifestó la madre de Marilyn, niña violada y asesinada en Viacha

La Paz

La madre de Marilyn, la niña asesinada el pasado 3 de mayo, en la comunidad de Vichaya, ubicado en el municipio de Viacha del departamento de La Paz, pidió justicia, afirmó que no cree que su pequeña hija está muerta, y que su otra hija menor estaba muy acostumbrada a ella y que le pregunta constantemente.

“Tengo una pequeña más que me pregunta todo el tiempo por mi hija, mi hermanita donde esta me dice, por qué no la traes me dice, que haré quisiera que mi hija se levante”, manifestó la madre de Marilyn entre llanto inconsolable.