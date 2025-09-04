¡Recibió tres impactos de bala! Pareja del acribillado en el ‘Plan’ permanece en cuidados intensivos

Bajo estricta observación médica en la unidad de cuidados intensivos de una clínica privada se encuentra la joven que resultó herida durante un violento ataque armado en el que su pareja perdió la vida.

La víctima, quien recibió tres impactos de bala, será sometida en las próximas horas a una intervención quirúrgica, según confirmaron los especialistas que atienden su caso.

Su estado es considerado delicado, aunque estable, tras la ráfaga de disparos que dos sujetos desconocidos descargaron contra la pareja antes de darse a la fuga.

Las primeras investigaciones y según los familiares de la víctima, apuntan a que se trató de un ataque por confusión, hipótesis que refuerza la Policía mientras avanza en la identificación de los responsables y del vehículo en el que huyeron.

