Regreso a clases: ¿Cuánto costará la lista de útiles escolares?

Con el retorno a clases, los mercados de Santa Cruz se llenan de padres que buscan los útiles escolares necesarios para el nuevo año lectivo. Entre los lugares más concurridos se encuentra el Mercado Mutualista, donde además de cuadernos y lápices, también se puede encontrar una amplia variedad de mochilas para los más pequeños.

“Tenemos todo, desde cuadernos de 50 hojas hasta los de 300 hojas”, explica un vendedor, mientras señala que una lista básica de primaria puede costar entre 300 y 400 bolivianos, dependiendo de la marca. Para opciones de mayor prestigio o con personajes animados, el precio puede llegar hasta 600 bolivianos.

En cuanto a los cuadernos, los más económicos se encuentran desde 15 bolivianos por unidad, y los padres que compran por paquetes obtienen un precio más accesible. “Gracias a Dios, los precios no han subido mucho; se mantienen bastante estables”, asegura el comerciante.

Las mochilas también presentan gran variedad: se encuentran desde modelos de una sola pieza hasta conjuntos de tres piezas, con diseños de personajes populares como Barbie, Mario Bros y Spider-Man. El costo de una mochila de tres piezas puede variar, pero representa la opción más completa para los escolares.

Los padres, especialmente los de colegios particulares, ya se acercan a los mercados para cotizar y comprar los artículos necesarios, asegurándose de que sus hijos comiencen el año escolar con todo lo necesario.

