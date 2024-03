Reos de Palmasola declaran a Luis Fernando Camacho como 'persona no grata'

Cargando...

Los reos de “Palmasola”, declararon persona no grata al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y pidieron que no será trasladado a este Recinto Penitenciario, con el fin de no arriesgar la pacífica convivencia del recinto penitenciario.

El pedido surgió, luego de darse a conocer que, el Gobernador de Santa Cruz, que actualmente cumple detención preventiva en el Penal de Máxima Seguridad de Chonchocoro, sería trasladado hasta este precinto para su audiencia este 11 de marzo.

El voto resolutivo, fue realizado por los reos del PC4, Régimen abierto. “Es de conocimiento público que el caso del interno Luis Fernando Camacho es de connotación social, que, si él viene al recinto penitenciario lo único que causará problemas, porque habrá gente y manifestaciones que cendran a pedir su libertad, se atraerá a la prensa y todos los días los medios estarán aquí molestando por crear falsas noticias, llegando al extremo de molestar a nuestras visitas que vienen de acuerdo a las disposiciones de seguridad”, argumentan los reos en su resolución.

Los reos aseguraron que nunca Luis Fernando Camacho, nunca les brindó la atención necesaria cuando estaba al mando de la gobernación.

La resolución fue dada a conocer a Nicanor Corcuy, director del recinto penitenciario Santa Cruz “Palmasola”.

ZVONKO AFIRMA QUE TRASLADO DE CAMACHO SE DEBE CUMPLIR

De manera previa, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, enfatizó la importancia de cumplir con la ley y respetar las órdenes judiciales con respecto al traslado de la autoridad.

"No puede ser cuestionada una orden judicial, y me parece un absurdo que las autoridades de Gobierno, que antes me exigían cumplir con órdenes judiciales, ahora se escuden en informes de inteligencia. Es un absurdo", declaró Matkovic.