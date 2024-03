Zvonko sobre traslado de Camacho: 'Se debe cumplir la orden judicial, así como se me exigieron a mí'

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, confirmó que recibió la notificación para asistir a la audiencia de juicio oral del gobernador Luis Fernando Camacho por el caso 'decretazo', programada para el próximo 11 de marzo. Matkovic enfatizó la importancia de cumplir con la ley y respetar las órdenes judiciales con respecto al traslado de la autoridad.

"No puede ser cuestionada una orden judicial y me parece un absurdo que las autoridades de Gobierno, que antes me exigían cumplir con órdenes judiciales, ahora se escuden en informes de inteligencia. Es un absurdo", declaró Matkovic.

La autoridad destacó un incidente reciente en el que 15 reclusos escaparon de un penal bajo la responsabilidad del Ministerio de Gobierno. "¿Y los informes de inteligencia ahí?, ¿qué pasó? Aquí se tiene que cumplir la orden judicial, tan sencillo como eso", indicó.

“Si no lo traen, evidentemente, el proceso no puede iniciarse porque una de las partes no está presente. Las condiciones están absolutamente dadas, que no se quiera o se tenga miedo, ya son dos puntos aparte, pero las órdenes judiciales, como me decían a mí, se tienen que cumplir”, dijo el presidente de la ALD.

Este martes, el Tribunal Octavo de Sentencia en Santa Cruz rechazó la solicitud interpuesta por asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP) para que la audiencia de juicio oral del gobernador por el caso 'decretazo' se lleve a cabo de manera virtual. Con esto, ratifica que la autoridad departamental debe estar presente el próximo 11 de marzo.