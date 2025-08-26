Rodrigo Paz se reunirá con Luis Arce esta tarde en Casa Grande del Pueblo

La viceministra de comunicación, Gabriela Alcón, informó que el candidato Rodrigo Paz, aceptó reunirse con el presidente Luis Arce para conocer como está la situación económica del país. El encuentro será este martes a las 16:00 en la Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz.

La viceministra espera que el otro candidato habilitado para la segunda vuelta electoral, Jorge 'Tuto' Quiroga, pueda cambiar de posición y asista al encuentro con el mandatario.

“Se ha podido coordinar y concretar la reunión con uno de los candidatos y eso está previsto para hoy, a las cuatro de la tarde, en la Casa Grande del Pueblo, de hecho, ya tenemos recepcionada la coordinación”.

La viceministra dijo que lo que se busca con estos encuentros es tener una transición ordenada con uno de los posibles ganadores de la segunda vuelta, que se realizará el 19 de octubre.

