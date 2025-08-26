TEMAS DE HOY:
Niña de tres años llora por su mamá Hombre agredido robo auto

19ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Rodrigo Paz se reunirá con Luis Arce esta tarde en Casa Grande del Pueblo

La viceministra espera que el otro candidato habilitado para la segunda vuelta electoral, Jorge Quiroga, pueda cambiar de posición y asista al encuentro con el mandatario.

Hans Franco

26/08/2025 12:08

Foto: Rodrigo Paz se reunirá con Luis Arce esta tarde en Casa Grande
La Paz

Escuchar esta nota

La viceministra de comunicación, Gabriela Alcón, informó que el candidato Rodrigo Paz, aceptó reunirse con el presidente Luis Arce para conocer como está la situación económica del país. El encuentro será este martes a las 16:00 en la Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz.

La viceministra espera que el otro candidato habilitado para la segunda vuelta electoral, Jorge 'Tuto' Quiroga, pueda cambiar de posición y asista al encuentro con el mandatario.

“Se ha podido coordinar y concretar la reunión con uno de los candidatos y eso está previsto para hoy, a las cuatro de la tarde, en la Casa Grande del Pueblo, de hecho, ya tenemos recepcionada la coordinación”.

La viceministra dijo que lo que se busca con estos encuentros es tener una transición ordenada con uno de los posibles ganadores de la segunda vuelta, que se realizará el 19 de octubre.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD