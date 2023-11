Se cumple el segundo día del bloqueo en Comarapa por el Amboró

Santa Cruz, Bolivia

Este jueves, 23 de noviembre, se cumple el segundo día de bloqueo indefinido en Comarapa, carretera antigua entre Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca. Los movilizados aseguran que la medida es indefinida en defensa del Parque Amboró.

Los comunarios exigen el respeto al agua en el Parque Nacional Amboró y piden el retiro de las tuberías instaladas dentro del parque, así como la ejecución de un proyecto de reforestación.

Jhonny Vocal, alcalde de Comarapa, propuso normar la disponibilidad de agua y llamó al diálogo para este jueves. La primera mesa de trabajo está programada para las 9 de la mañana. Dirigentes respondieron que asistirán a la invitación.

Pobladores denunciaron que en el parque Amboró se registran chaqueos, ampliación de áreas de cultivo de producción agrícola, incluso que se plantó coca.

"Hemos ido y en ninguna parte hemos visto plantación de coca, solo una parcela donde hay producción de duraznos y manzanas, hay una ampliación, en otros lugares no hemos visto. De todas maneras, son autoridades competentes que tienen que venir, hemos solicitado mediante nota para verificar en las cabeceras y en toda la cuenca. En algunos casos tenían media hectárea y ahora tienen 2 o 3", explicó Vocal, en entrevista con Que No Me Pierda.