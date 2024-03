Senadores del MAS se reunirán este martes para decidir cuándo tratarán los créditos

Cargando...

Bolivia

Senadores de la bancada del Movimiento al Socialismo se reunirán este martes 5 de marzo para decidir cuándo volverán a sesionar para continuar el tratamiento de los proyectos de créditos que fueron derivados de la Cámara de Diputados.

Se espera que, este martes, se pueda llegar a un acuerdo con el ala arcista, si es que se presentan a la reunión, para decidir cuándo volver a sesionar.

El senador del ala evista, Hilarión Mamani, aseguró que ellos están trabajando y aprobando los proyectos, sin embargo, cuestionó que no se hayan tratado, primeramente, las leyes antiprórroga 073 y 075.

“Nosotros nunca vamos a obstaculizar de que se aprueben los proyectos, pero lamentablemente son ellos los que no quieren cumplir el acuerdo. Ellos no quieren que haya nuevas elecciones judiciales y eso no podemos permitirlo. Haremos respetar la Constitución Política del Estado”, sostuvo el senador Mamani.

El senador, afirmó que al tener ellos la mayoría absoluta (7 senadores arcistas y 14 evistas), harán respetar y pedirán que los autoprorrogados se vayan.

“Presidente Lucho, vicepresidente Choquehuanca, senadores y diputados, debemos aplicar los estatutos del MAS y respetar la Constitución Política del Estado. Nosotros vamos a aprobar los proyectos, pero ellos también deben respetar y aprobar la 073 y 075, los prorrogados deben irse”, recalcó el senador.