"¡Soñaba con ser profesora!": Jhajayra le dijo a su abuelita, "nos veremos pronto"

Quillacollo, Cochabamba

Jhajayra Escobar era una joven oriunda del departamento de Oruro, llegó a Cochabamba para estudiar en la Universidad Adventista, su sueño era convertirse en profesora de Educación Física, la joven de 21 años era una muchacha alegre y llena de vida que disfrutaba del deporte.

Pero todo quedó truncado, cuando la madrugada de este jueves 4 de mayo fue apuñalada múltiples veces, siendo el agresor su enamorado de 20 años, con quien estaba desde colegio. Ambos eran de Huanuni y siempre visitaban a la abuelita de la víctima. Ahora el acusado por el delito de feminicidio se encuentra en terapia intensiva del Hospital Viedma, por las heridas punzocortantes que presenta.

"Cada fin de semana ella venía a visitarnos. La última vez que la ví era este domingo y lunes (feriado). Se me ha despedido, me ha dicho mamita no voy a venir esta semana, la próxima voy a venir a visitarte, nos veremos pronto, me dijo. Ella estaba estudiando en la Universidad Adventista para ser profesora de Educación Física, era su segundo año. Yo le decía dame esa felicidad, quiero verte profesional. ¡Esto no tenía que ser así!", relató envuelta en llanto su abuelita.

Familiares de Jhajayra exigen justicia, esta media jornada aguardaban la autopsia en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), para poder recibir el cuerpo de la joven, velarla y darle cristiana sepultura. La universitaria habría perdido la vida producto de las heridas punzocortantes, fue llevada al Hospital Benigno Sánchez, pero ya no pudieron hacer nada.

"Como toda familia pedimos que este caso se esclarezca, que se haga justicia. Queremos un precedente, no queremos que este tipo de hechos se repitan", aseguró el tío de la víctima.

Desde la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) se confirmó el sexto feminicidio en el departamento, la víctima es Jhajayra, una joven risueña de 21 años, que murió apuñalada por su enamorado. El acusado la atacó salvajemente con un cuchillo, luego de que ambos discutieron, posteriormente el hombre se autolesionó, con el mismo cuchillo que usó para arrebatarle, esto con la intención de confundir a las autoridades.

"La víctima llegó al hospital sin signos vitales, presentando heridas punzocortantes en la región del tórax, abdomen y extremidades superiores (...) La pareja consumía bebidas alcohólicas en la casa de una amiga y tras una discusión, el denunciado la apuñaló con un arma punzocortante, un cuchillo de cocina. Luego el se autolesiono, intentando quitarse la vida. El agresor se encuentra en terapia intensiva, con un diagnóstico reservado. El sindicado de nombre Elvis, no cuenta con antecedentes anteriores", informó el director de la Felcv, Cnl. Franz Cabrera.