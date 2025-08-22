Sujeto indocumentado reclamó la custodia de la bebé abandonada en la zona Senkata de El Alto

La bebé recién nacida que fue hallada por vecinos en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto, se recupera favorablemente en el Hospital Boliviano Holandés y podría ser dada de alta en los próximos días.

“Podemos indicarles que la bebé ya tiene un nombre convencional, que es Agustina, estamos a la espera del apellido para que podamos tener su certificado de nacido vivo”, manifestó la Trabajadora Social del Hospital Holandés, Lidia Apaza.

Así mismo, informó que la bebé se encuentra estable, y afirmó que en las próximas semanas podría ser dada de alta.

Un hombre en situación de calle habría reclamado su custodia, sin embargo, no presentó pruebas, ni documento alguno, este refirió que la progenitora era extranjera y que se fue del país.

“Vino un sujeto que no tiene nombre, ni apellido, indicando que es una persona en situación de calle que posiblemente sea el progenitor, pero todo este caso se encuentra ya bajo investigación del Ministerio Público y Policía”, agregó Apaza.

