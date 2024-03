Suman 13 los secuestros en el Trópico y la Policía busca al secuestrador de René Tarqui

Bolivia

El coronel Jhonny Aguilera, viceministro de Régimen Interior, aseguró que con el secuestro del señor René Tarqui, suman a 13 los secuestros en esta zona. “Los 13 secuestros se han esclarecidos y gracias al 'modus operandi', se pudieron identificar a los perpetradores. “Nos han permitido esclarecer el modo operandi”, aseguró el viceministro.

En este sentido, el coronel, identificó a Nabor López, Remberto López Herbas, Liversson Maldonado Hinojosa, Richard López Herbas, Mateo Requena Segovia, Alfredo Rengifo Mérida, Juan David Ramírez Ventura, Bladimir Soruco Castro, Reinaldo Soruco Castro, como los responsables de los plagios.

“Desde el punto de vista de la incidencia son pocos, pero merecen la atención del Estado. NO solo estamos realizando persecución, sino también estamos trabajando en actividades que prevengan el secuestro”, aseguró.

Aguilera indicó que los secuestros en el Chapare están vinculados en el control del territorio

En lo que respecta al último secuestro registrado, señaló que el señor René Tarqui, de 52 años, fue secuestrado por 3 encapuchados que ya fueron identificados, sin embargo, aún continúan prófugos. Luego de 3 allanamientos, el secuestrado fue encontrado con un impacto de bala en el pie.

Uno de los secuestradores fue identificado como Ariel Villarroel Calle, quien, tras un análisis de audiometría, a la llamada realizada a la esposa de Tarqui, se lo logró identificar plenamente.

Las investigaciones, también demostraron que los secuestradores, trasladaban a René Tarqui entre tres zonas, modus operandi que fue identificado ante la triangulación de las antenas telefónicas.

“Aun continuamos buscando al secuestrador del sr. Tarqui, sin embargo, el Chapare es una región basta que permite que se sujeto pueda ocultarse”, afirmó el viceministro.

Los secuestradores pidieron la suma de $us 100.000 para liberar a Tarqui, no obstante, el viceministro no conoce si la familia pagó el rescate.

Quién es Nabor López

Nabor López, es uno de los sindicados de perpetrar secuestros, tráfico de armas y narcotráfico, que actualmente se encuentra cumpliendo una condena en la cárcel, sin embargo, el viceministro no pudo confirmar si, López continuaba liderando los secuestros desde la cárcel.

“Nabor López, dejó de ser el líder de la banda, para ser sucedido por Villarroel Calle”, afirmó.

“Solo formar parte de una red criminal ya es un delito, pero las autoridades no lo consideran así, los estudiosos del derecho penal solo lo consideran como un hecho peligroso”, lamentó el viceministro, quien aseguró que deben se ser sancionados aun sin cometer el delito.