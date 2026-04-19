TED de Tarija confirma jornada electoral sin incidentes y con mesas al 100%

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija, Carlos Lema, informó que la segunda vuelta para la Gobernación se desarrolla con normalidad durante la media jornada de votación.

Según el reporte oficial, el 100% de las mesas de sufragio fueron instaladas y abiertas en todo el departamento, junto con la distribución completa del material electoral. Lema destacó además que la jornada se desarrolla sin incidentes relevantes.

“La segunda vuelta en esta media jornada transcurre con total normalidad, se ha hecho la apertura del 100% de las mesas de sufragio, tenemos la totalidad de las maletas distribuidas en todo el departamento. La afluencia es buena”, señaló la autoridad electoral.

Asimismo, indicó que la votación se realiza de manera continua durante ocho horas y que los vocales del TED realizan visitas a distintos recintos electorales para supervisar el desarrollo del proceso.

El presidente del TED también informó que el paraninfo universitario fue habilitado para la emisión de certificados de no votación, con el fin de atender a la ciudadanía durante la jornada electoral.

“Nosotros como sala plena estamos supervisando los recintos electorales, no tenemos problemas, incluso hay voto asistido. En el Chaco también se desarrolla con normalidad, no tenemos ningún inconveniente”, agregó.

Candidatos

En esta segunda vuelta electoral, los candidatos María René Soruco, por Camino Democrático para el Cambio (CDC), y Adrián Oliva, por la alianza Patria, compiten por la Gobernación de Tarija.

Hasta el momento, el proceso electoral se desarrolla sin reportes de irregularidades, según las autoridades electorales.

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