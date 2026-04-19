Égüez llama a votar y destaca alta participación en el Beni

Jesús Égüez, candidato a la Gobernación del Beni por la agrupación Patria Unidos, pidió a la población beniana acudir a las urnas para ejercer su derecho al voto en la elección de la nueva autoridad departamental.

“El camino del Beni es el desarrollo y la prosperidad, sostenibles y orientados al bienestar de la población. La democracia se fortalece a través del voto y es ahí donde el ciudadano elige a su autoridad”, manifestó Égüez.

El candidato destacó la participación de la ciudadanía, particularmente en Trinidad, donde, según indicó, los votantes acudieron desde tempranas horas a los recintos electorales.

Respecto a los resultados, informó que a partir de las 17:00 se reunirá con su equipo en el Centro de Control Electoral, donde aguardarán los datos oficiales que emita el órgano electoral a través del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre).

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