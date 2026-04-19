TEMAS DE HOY:
cuerpo sin vida Aduana Nacional Contrabando

31ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Égüez llama a votar y destaca alta participación en el Beni

El candidato Jesús Égüez exhortó a los benianos a fortalecer la democracia mediante el voto en esta segunda vuelta. Destaca que, especialmente en Trinidad, la población acudió de manera masiva y temprana a los recintos electorales.

Miguel Ángel Roca Villamontes

19/04/2026 13:27

Escuchar esta nota

Jesús Égüez, candidato a la Gobernación del Beni por la agrupación Patria Unidos, pidió a la población beniana acudir a las urnas para ejercer su derecho al voto en la elección de la nueva autoridad departamental.

“El camino del Beni es el desarrollo y la prosperidad, sostenibles y orientados al bienestar de la población. La democracia se fortalece a través del voto y es ahí donde el ciudadano elige a su autoridad”, manifestó Égüez.

El candidato destacó la participación de la ciudadanía, particularmente en Trinidad, donde, según indicó, los votantes acudieron desde tempranas horas a los recintos electorales.

Respecto a los resultados, informó que a partir de las 17:00 se reunirá con su equipo en el Centro de Control Electoral, donde aguardarán los datos oficiales que emita el órgano electoral a través del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre).

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Uno decide 2026

14:00

La gran batalla: duelo de voces

16:00

Uno de película

22:00

Super deportivo

23:00

Tierra nuestra

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Uno decide 2026

14:00

La gran batalla: duelo de voces

16:00

Uno de película

22:00

Super deportivo

23:00

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD