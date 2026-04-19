“Chuquisaca merece mejores días”: Luis Ayllón apuesta por un cambio

El candidato a la Gobernación de Chuquisaca por la alianza Gente Nueva, Luis Ayllón, emitió su voto este domingo en la ciudad de Sucre, en el marco del balotaje que definirá a la nueva autoridad departamental.

Tras sufragar, convocó a la ciudadanía a acudir a las urnas y destacó la importancia de la elección para el futuro del departamento.

“Hemos emitido nuestro voto, pensando que Chuquisaca merece mejores días y convocamos a la población en general a que asistan a las urnas”, expresó.

El candidato enfatizó la necesidad de contar con una autoridad departamental chuquisaqueña para que continúe la gestión con el objetivo de fortalecer la gestión pública y combatir la corrupción.

“Necesitamos un gobernador chuquisaqueño que continúe esos sueños que hemos tenido como departamento de eliminar la corrupción, de trabajar por un departamento en unidad, de hacer respetar a Chuquisaca y de ser leales con el pueblo”, señaló.

Asimismo, Ayllón resaltó su compromiso con las organizaciones que respaldan su candidatura. “Más de 100 organizaciones han suscrito acuerdos con nosotros. La alianza la hicimos con el pueblo y vamos a cumplir porque daremos un cambio definitivo a la política y a la forma de administrar la Gobernación”, afirmó.

Datos del balotaje

Este proceso electoral marca la segunda vez en la historia de Chuquisaca que se realiza una segunda vuelta para elegir gobernador. En esta ocasión, los candidatos Luis Ayllón, de Gente Nueva, y Franz García, de Unidos, compiten por la preferencia ciudadana.

Según datos oficiales, Chuquisaca cuenta con 370.517 ciudadanos habilitados para votar, lo que convierte a la participación electoral en un factor clave para la definición del nuevo gobernador departamental.

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