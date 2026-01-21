"Todas las observaciones se subsanaron": Sol habilita al 100% de sus candidatos municipales

La Agrupación SOL ha logrado regularizar la situación jurídica de sus postulantes tras cumplir con los requerimientos técnicos exigidos por el ente electoral. Oscar Vargas, candidato a Alcalde por esta sigla, confirmó que se subsanaron con éxito las observaciones que pesaban sobre tres de sus representantes municipales.

La organización política enfocó sus esfuerzos en defender estas candidaturas debido a que las consideraban fundamentales para su estrategia territorial en el departamento.

"Estas personas tienen los mejores perfiles para tres municipios, entonces hoy se consolidan los candidatos a los 15 municipios del movimiento SOL", aseguró Vargas sobre el resultado del proceso.

Finalmente, el líder de la agrupación valoró la apertura de las autoridades electorales para revisar la documentación corregida de sus aspirantes. "Le agradecemos mucho al Tribunal Electoral por reconsiderar la posición de cada uno de ellos; todas las observaciones se subsanaron", concluyó Vargas.

