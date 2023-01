Toman rutas alternas para esquivar bloqueos y transportar carne cruceña a Cochabamba

Cochabamba, Bolivia

Este lunes, llegaron 300 cabezas de ganado desde Santa Cruz al matadero municipal de Cochabamba. Los camiones que los transportaron tuvieron que tomar rutas alternas para esquivar los bloqueos y llegar a destino.

Explicaron que los ganaderos buscan vías alternas al estar cerrado el paso y que no se puede circular de manera normal ni por la carretera antigua, ni por la nueva.

En ese sentido, los matarifes esperan que estos días se normalice el abastecimiento de carne en mercados de la ciudad.

Aseguran que pretenden mantener el precio de la carne, pero deben recurrir al incremento por los gastos adicionales que realizan para que el ganado pueda llegar al departamento.

"Implica gastos extras para los que traen ganado. Entonces, por el momento, no se ha dado todavía el inicio de poder rebajar en los mercados", comentó Vela.

Al respecto, reportan grandes perdidas económicas por los conflictos en Santa Cruz. Están preocupados y temen más desabastecimiento de carne.

"Ahorita hay ganado, pero posiblemente mañana no llegue y es la incertidumbre que tenemos. Nos han hecho subir de golpe el precio en dos bolivianos y ahora que hay ganado no quieren bajar el precio. Yo quisiera que la ama de casa entienda, que no es nuestro querer de los comercializadores de carne", comentó un matarife.