Tras cuatro días de angustia, localizan en Vinto a dos hermanitas que fugaron de su hogar por conflictos familiares

Lo que comenzó como una desesperada búsqueda tras una denuncia de desaparición, terminó con el hallazgo de dos hermanas de 10 y 11 años en el municipio de Vinto. Sin embargo, el caso dio un giro al revelarse que las menores no fueron víctimas de un rapto, sino que abandonaron su domicilio por voluntad propia debido a problemas internos en su núcleo familiar.

La alerta fue activada el pasado 9 de enero, cuando el señor Juan M. formalizó la denuncia ante las autoridades. Según informó Julio Zapata, representante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), se activaron de inmediato los protocolos de investigación en coordinación con el Departamento de Análisis Criminal (DACI).

Tras cuatro días de rastrillajes y labores de inteligencia, los investigadores lograron dar con el paradero de las niñas, quienes se encontraban físicamente estables.

Una fuga motivada por crisis familiar

Una vez bajo resguardo policial, las menores confesaron que su salida del hogar fue una decisión premeditada. Según sus testimonios, la convivencia en su casa se había vuelto insostenible debido a persistentes problemas familiares, lo que las empujó a buscar refugio fuera de su domicilio a pesar de su corta edad.

Al respecto, el jefe policial Julio Zapata hizo un llamado a la reflexión a los padres de familia y a la población en general:

"Es importante recomendar a la población que, al momento de informar sobre personas desaparecidas, lo hagan haciendo uso de toda la verdad. Se conoce que existirían problemas internos en la familia, motivo por el cual las menores decidieron abandonar su hogar".

Las hermanas han sido restituidas a su hogar, pero el caso ha pasado a conocimiento de las instancias de protección al menor (Defensoría de la Niñez y Adolescencia) para realizar el seguimiento correspondiente. El objetivo es garantizar que las causas que motivaron la fuga sean abordadas y que la integridad de las niñas no vuelva a estar en riesgo dentro de su propio entorno.

