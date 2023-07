Tras el accidente, la familia de Kiara agradece a Dios

La Paz, Bolivia

La familia de Kiara, la pequeña heroína que logró buscar ayuda tras caer a un barranco en Apolo la semana pasada, se concentra en recuperarse de las heridas y los golpes que sufrieron en ese momento. Aseguran que Dios hizo que todos estén vivos hoy.

La fe está muy presente en la vida de esta familia, ya que Ramiro, el papá de Kiara, ha estado en varias situaciones similares, pero siempre logró sobrevivir.

El accidente sucedió a las 5 de la tarde, cuatro horas después, recién pudo reaccionar, pero inmediatamente sintió fuertes dolores en la cabeza y todo el cuerpo. "Vamos superar esto también porque he tenido muchos accidentes", agregó.

La pequeña aseguró que en ese momento no tenía miedo, solo agarró un celular para tener luz y decidió trepar.

"No tenía miedo, ni nada porque Dios estaba conmigo. Llegué a la carretera y pedí ayuda. No quería que nada me venza", contó Kiara, que no deja de abrazar a su papá.