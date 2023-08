TSE podría acelerar los plazos de las judiciales

Cargando...

Bolivia

Este miércoles, la Comisión Técnica Legislativa que debe redactar un proyecto de ley consensuado que reactive todo el operativo de las elecciones judiciales decidió declarar un cuarto intermedio. A la vez, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reafirmó su postura de tener un plazo mínimo de 90 días para organizar el proceso. Sin embargo, abrió la posibilidad de acortar los tiempos para realizar algunas tareas.

El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, explicó que, inicialmente, se tenía previsto 20 días para hacer el desplazamiento y el operativo que permita llegar a todos los asientos y recintos electorales. "Esto con seguridad va a reducirse", comentó.

“Van a ser menos los días que se van a tener para que los ciudadanos puedan hacer su cambio de domicilio y empadronamiento y otras actividades que tienen que ver con la logística electoral”, dijo Vargas. A la vez, el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe ratificó que esa entidad requiere mínimamente 90 días para desarrollar las elecciones judiciales.

La Comisión Técnica Legislativa, que inició su trabajo el martes, no logró su objetivo de concluir con la redacción del proyecto de ley consensuado que reactive todo el operativo. Si bien la labor se retomó en horas de la mañana de ayer y había importantes avances, por la tarde no se pudo continuar con el trabajo. Legisladores de oficialismo y oposición se acusaron mutuamente de no estar presentes.

El senador y jefe de la bancada de Creemos, Henry Montero, aseguró que “el Movimiento Al Socialismo ha roto el diálogo” por la ausencia de los presidentes de las comisiones de Constitución y de Justicia, los senadores Patricia Arce y Luis Adolfo Flores. Desde el MAS, respondieron que se atrasaron, pero sí se integraron a la Comisión.

La jefa de bancada de CC en el Senado, Andrea Barrientos, afirmó que la comisión técnica está “en un momento crítico” porque no se ha logrado avanzar y es por eso que se ha declarado un tercer cuarto intermedio “para lograr avanzar” y volver a reunirse mañana desde las tres de la tarde.

La legisladora apuntó al MAS y al gobierno de ser los que bloquean este proceso desde el primer día, ya que – según su criterio– el MAS “se ha empecinado desde el día uno en ser ellos los que elijan los candidatos”, reporta El Deber.

Legislativo y Electoral verán tiempos para las elecciones judiciales

Los órganos Legislativo y Electoral se reunirán este jueves con el fin de evaluar los tiempos. El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui (MAS), indicó que el objetivo del encuentro es conocer la flexibilidad que tendría el Legislativo para encarar todo el proceso de preselección de los postulantes al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el tiempo que necesita el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para organizar el sufragio, informa ABI.

“Tenemos conocimiento de que el día (jueves) se va a instalar una reunión fundamentalmente técnica con los miembros el Tribunal Supremo Electoral para ver cuál es la disponibilidad de tiempo que se tuviese”, explicó.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Constitución del Senado, Patricia Arce (MAS), dijo que el encuentro “entre las cabezas de los sectores, apuntará a flexibilizar los tiempos y también viabilizar algunos temas para que el Tribunal Supremo Electoral pueda cumplir con los plazos”.

Reveló que el martes, en la Comisión Técnica Legislativa, se tuvo una reunión con técnicos del TSE, pero que éstos “se cerraron” en el plazo de 90 días que necesitarían para organizar y convocar a las elecciones judiciales.

Sin embargo, Arce expresó su confianza en que este jueves se alcancen acuerdos con el TSE que garanticen la celebración de la tercera elección judicial de la historia del país.

“Esperamos que el Tribunal Supremo Electoral pueda actuar con magnanimidad y pueda entender que el pueblo de Bolivia necesita elecciones judiciales”, dijo, a su vez, el senador del MAS, William Torrez.