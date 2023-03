Cochabamba, Bolivia

Jhonatan Morales Mosquera tiene 24 años, vive con sus tres hermanos y su mamá. El mes pasado cumplía su trabajo como repartidor de delivery a bordo de su motocicleta. Sin embargo, una cadena colocada en medio de la vía y a baja altura cambió su destino.

Impactó con la cadena que cierra la vía de la colina de San Sebastián a la terminal (la ruta de los buses interdepartamentales), pero solo es colocada por algunas horas. Además, no hay ni señalización, ni buena iluminación en el lugar. Tuvieron que operarlo de emergencia.

Le dieron el alta, Jhonatan evolucionaba de forma positiva, pero el jueves pasado sintió dolores en el estómago y fue intervenido nuevamente.

"Estaba bien. Solamente desde el martes en su colostomía empezó a salir sangre, me asusté y dije que no es normal. Después, ya no podía ni caminar, 'no puedo', me decía. Le llevé a su consulta, el doctor que le atendió me dijo que sí o sí tiene que entrar de emergencias, en ese momento me dicen que tienen que operarle", detalló la joven.