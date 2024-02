Un menor es rescatado tras caer a las aguas del canal de drenaje en Santa Cruz

Santa Cruz

Un niño cayó al canal de de drenaje pluvial de la zona de San Aurelio y quinto anillo. El hecho fue presenciado por personas que estaban en el lugar, que tras ver al niño, iniciaron de inmediato la labor de rescate.

“Estaba viendo el agua y me caí. Más bien me agarré con fuerza. Por suerte me atraparon, porque ya me estaba ahogando”, relató el menor.